Пограничники покорили Карпаты на вертолете - волшебное видео

Украинские пограничники проходят горную подготовку на Airbus Helicopter H125. Фото: .helitema.com

Украинские пограничники проходят горную подготовку на Airbus Helicopter H125 над Карпатами.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией. Пограничники также облетели Говерлу - самую высокую гору Украины.

"Тренировочные полеты летного состава Харьковской и Одесской отдельных авиационных эскадрилий Госпогранслужбы проходят в Карпатах. Со спецификой применения новых вертолетов H125 в горах пограничники знакомятся с наставничества Уильяма Пасху, французского инструктора, представителя завода-производителя Airbus", - говорится в сообщении.

В 2005 году вертолет установил мировой рекорд по приземлению и взлету. В 2005 году вертолет приземлился на высоте 8 848 метров на самой вершине земного шара - горе Эверест.

"Вертолет Н125 считается лучшим в мире для выполнения полетов, в частности, в горной местности. Он очень мощный, очень маневренный и позволяет выполнять посадки в сложных условиях", - прокомментировал начальник штаба Харьковского отдельной авиационной эскадрильи Сергей Самиленко.

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Сейчас пограничники используют два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, которые прибыли в Украину в январе 2020 года. Уже в ближайшее время из Франции должны поступить новые вертолеты Airbus Н125, которые пополнят авиапарк украинских пограничников.

В Украине продолжаются многонациональные военные учения Sea Breeze - 2021. Силы береговой компоненты провели операцию по стабилизации в кризисном регионе. По легенде активной фазы учений, незаконные вооруженные формирования захватили органы госвласти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики.