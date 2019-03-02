Погода в воскресенье порадует украинцев

В Украине в воскресенье, 3 марта, прогнозируется переменно облачная погода, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В Киеве ожидается переменно облачная погода, без осадков, температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +4 градусов.
На западе без осадков, дневная температура воздуха +6...+9 градусов. На востоке также без осадков, днем столбики термометра покажут -1...+2 градуса.
В центральном регионе температура воздуха днем +2...+5. На юге днем воздух прогреется до +5 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начало выходных разочарует незначительным похолоданием
В северных областях немного холоднее, здесь температура воздуха днем -1...+3 градуса.
В субботу, 2 марта, украинцы почувствовали похолодание. Давал о себе знать холодный резкий ветер и снижение температуры от -2 до -7 ° C.
Комментарии