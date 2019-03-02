Погода в воскресенье порадует украинцев

В воскресенье потеплеет. Фото: Укргідрометцентр

В Украине в воскресенье, 3 марта, прогнозируется переменно облачная погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве ожидается переменно облачная погода, без осадков, температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +4 градусов.

На западе без осадков, дневная температура воздуха +6...+9 градусов. На востоке также без осадков, днем столбики термометра покажут -1...+2 градуса.

В центральном регионе температура воздуха днем +2...+5. На юге днем воздух прогреется до +5 градусов.

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В северных областях немного холоднее, здесь температура воздуха днем -1...+3 градуса.

В субботу, 2 марта, украинцы почувствовали похолодание. Давал о себе знать холодный резкий ветер и снижение температуры от -2 до -7 ° C.