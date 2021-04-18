Погода в Украине: синоптик рассказала, когда ждать +20

Погода в Украине начнет портиться уже 19 апреля в западных областях страны. Фото: Pixabay

Погода в Украине начнет портиться уже 19 апреля в западных областях страны. После чего дожди с грозами охватят всю территорию Украины. Однако ближе к выходным, 24-25 апреля, погода принесет потепление до +20 градусов и даже выше.

Так, в понедельник, 19 апреля, дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Температура воздуха днем составит +11…+13 градусов, ночью +3…+5. Кроме того, осадки будут в Винницкой области, но здесь будет теплее +13…+15 градусов днем и +4…+6 ночью, а также в оккупированном Крыму, пишет Главред.

В остальных регионах переменная облачность без дождей. В центральных регионах также без осадков. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях днем +13…+15, ночью +4…+6.

На юге - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях также днем +13…+15, но ночью будет немного теплее +5…+7. В Киеве днем температура воздуха составит +11…+13 градусов, ночью будет прохладно - всего +2…+4.

Во вторник, 20 апреля, во всех областях пройдут дожди с грозами. Уже со среды, 21 апреля, ситуация начнет стабилизироваться в восточных, северных и части центральных областей.