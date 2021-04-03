Погода в Украине - где в апреле пойдет снег

На юго-востоке Украины 4 апреля пройдут дожди. На западе возможен мокрый снег.

На юге ожидается дождливая погода. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

Автор: meteo.gov.ua Погода в Украине 4 апреля.

В Карпатах синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. Днем в Украине дождь, а на юго-востоке могут быть умеренные дожди.

Температура ночью от -3° до + 2°, на юге до +5°, днем +​​7-12°, в Карпатах ночью -1-6°, днем ​​около 0°.

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В столице ночью не будет осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Температура ночью около 0°, днем ​​+8-10°.

В понедельник, 5 апреля, в южных, восточных областях и в Крыму дождь и гроза, на остальной территории без осадков. Днем в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Автор: meteo.gov.ua Погода в Украине 5 апреля.

Ночью обещают температуру от + 1 ° до -4 °, в южной части + 0-5 °; днем 7-12 °. В Карпатах ночью -1-6 °, днем ​​около 0 °.

Осадков не будет в Киеве. Ожидается температура ночью -0-2 °, днем ​​+9-11°.

В ночь на 2 апреля в Карпатах выпало до 15 см мокрого снега. На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и видимость до 50 м.