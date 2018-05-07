Погода ухудшится: будут ливни и грозы, а температура упадет до +16

В понедельник, 7 мая, в Украине похолодает. Всю страну накроют грозовые дожди и ливни.
На Западе температура упадет до +16...+18, а ночью – +6...+8 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
Днем пройдут дожди во всех областях Украины. На Востоке температура не будет ниже +20 градусов, в отличие от Запада.
В Киев также идет похолодание, - температура днем составит +21...+23 градусов.
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Ужгород – +21...+23
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +18...+20
Одесса – +23...+25
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +21...+23.
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