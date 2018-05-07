Погода ухудшится: будут ливни и грозы, а температура упадет до +16

Автор: Depositphotos Всю страну накроют грозовые дожди и ливни.

В понедельник, 7 мая, в Украине похолодает. Всю страну накроют грозовые дожди и ливни.

На Западе температура упадет до +16...+18, а ночью – +6...+8 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Днем пройдут дожди во всех областях Украины. На Востоке температура не будет ниже +20 градусов, в отличие от Запада.

В Киев также идет похолодание, - температура днем составит +21...+23 градусов.

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Ужгород – +21...+23

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +18...+20

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +21...+23.