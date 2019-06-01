Погода сегодня заставит промокнуть

Украину накроют кратковременные летние дожди. Фото: Украина Today

Сегодня Украину накроют кратковременные дожди. В нескольких областях Запада, Юга и Востока будет без осадков.

Температура будет колебаться +22 ... 27°C днем и опустится до +11 ... +18°C ночью. Жарче будет на Востоке и Юге - +31 ... 33°C. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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В Киеве пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура + 25...27°C днем и + 16.. 18°C ночью.

Прохладой и дождем начнется июнь 2019-го в Украине. Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что потепление стоит ожидать в конце месяца.