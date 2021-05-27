Погода резко ухудшится: где ждать града и шквалов

В Украине предупредили о резком ухудшении погодных условий 28 мая.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, завтра на юге и востоке местами ожидаются грозы. Днем в северных и большинстве центральных областей в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве в пятницу ожидаются грозы.

"В Киевской области 28 мая также грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Автор: meteo.gov.ua

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В субботу повсюду в Украине пройдут дожди и даже ливни. Осадков не будет разве что на Волыни и Ровенщине. В воскресенье северная и южная части страны также избегут существенных осадков. А вот в центре, на востоке и в большинстве западных областей, снова кроме Волыни и Ровенщины, пройдут грозовые дожди.