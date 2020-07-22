Погода почти идеальная для прогулок, прогнозирует синоптик

22 июля в Украину придет атмосферный фронт. Фото: gazeta.ua

В среду 22 июля погоду в Украине будет формировать атмосферный фронт, который принесет прохладу, а в отдельные регионаы - дожди.

Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

"22 июля через Украину пройдет атмосферный фронт. Поскольку фронт - холодный, то завтра в его тылу будет значительно свежее воздух на севере Украины, в западных областях и так не жарко, а также несколько снизится температура воздуха в Винницкой и части Черкащины ", - сообщила синоптик.

В упомянутых районах и областях днем ​​в среду ожидают + 20 + 25 градусов. На остальной территории Украины - на юге, на востоке и большинстве областей Центра удержится высокая температура воздуха, +25 ... +32 градуса. Ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Над большей частью Украины будет преимущественно сухая максимум - облачная погода.

"Мы привыкли, что, если фронт - это дожди. Все правильно. Однако мощный антициклон Albreght так упорно випихатиме фронт, он просто не будет успевать поналиваты нужных ему фронта, дождей. Поэтому осадки вероятны у Прикарпатье - конечно, а также на Сумщине, Полтавщине, в Харьковской и Луганской областях", - прогнозирует Диденко.

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В Киеве в среду будет свежо, дневная температура воздуха снизится до +22 ... + 24 градусов. Днем столица уже окажется в тыловой части фронта, поэтому дождей не ожидают.

"Погода будет почти идеальной для работы на свежем воздухе, прогулок и свободного дыхания. Таких дней в году не так много, лето уже становится болван, сводится на цыпочках, заглядывает на август-сентябрь, поэтому запланируйте что-то на улице, а не в офисе или квартире ", - напоследок посоветовала Наталья Диденко.

Погода в Украине с 20 по 24 июля будет меняться: от жары до незначительного похолодания, иногда ожидают дожди с грозами. Такие прогнозы дает Украинский гидрометеоцентр на предпоследнюю неделю июля.