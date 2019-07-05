Погода на выходные: праздник Ивана будет дождливым

В пятницу ночью дожди и грозы пройдут на юге, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также полоса дождей вытянется через Кировоградскую, Полтавскую области в Сумскую и Харьковскую. ФОТО: Foto.Ua

В субботу ожидается +23 +26 градусов, на юге до +28 градусов. В воскресенье будет немного теплее в течение дня +24 +28 градусов, на юге до +30 градусов.

"В пятницу ночью дожди и грозы пройдут на юге, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также полоса дождей вытянется через Кировоградскую, Полтавскую области в Сумщину и Харьковщину", - сообщает синоптик Наталья Диденко.

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В воскресенье, в праздник Ивана, следует ожидать кратковременные дожди на западе и севере Украины. На остальной територии без осадков.

В Киеве дожди с грозами возможны у ночь на субботу и в воскресенье днем.

Погода в Украине в пятницу, 5 июля, будет преимущественно дождевой. В отдельных регионах - солнечной и даже жаркой.