Погода на 9 января: в каких городах выпадет дождь и мокрый снег

Обильные осадки прогнозируются в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Фото: Reuters

Сегодня в нескольких областях Украины ожидается дождь и мокрый снег, свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Обильные осадки прогнозируются в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Синоптики предупреждают о гололедице на западе Украины, а также о налипание мокрого снега в центральных, южных и восточных областях.

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Днем в юго-восточных областях ожидаются местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

На западе Украины переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6 ...- 3°С, днем ​​-2 ... + 1°С. В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2 ... + 1°С, днем ​​-1 ... + 2°С.

На востоке Украины облачно, мокрый снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2 ... + 1°С, днем ​​-1 ... + 2°С. В южных областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1 ... + 2°С, днем ​​0 ... + 3°С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Из-за непогоды в Украине были обесточены 85 населенных пунктов. Больше всего - в Житомирской и Киевской областях.