Погода на 9 мая: на севере Украины жара, вероятные грозы

В Украине будет жарко, местами возможны грозы. Фото: Волынь 24

9 мая на севере Украины будет держаться жаркая погода. Также возможны дожди с грозами. Юг будет прохладным.

В стране существенно не изменится погода, которая установилась останниммы дни. Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Будет свежим Юг, + 16 + 22, почти жаркой Север, до + 26 + 29 градусов. В целом по Украине в среду + 22 + 26 градусов", - написала она.

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Дожди с грозами наиболее вероятные на Юге и Западе. Вечером могут накрыть северные и центральные области. На Востоке - без существенных осадков.

В Киеве 9 мая очень тепло, к жаре, +28, без осадков.

Летом 2018 температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы. "Что касается температуры летом. В июне температура будет выше нормы на 1-1,5 ° С по всей территории Украины. В июле - аналогичная ситуация. На Закарпатье температура будет выше примерно на 2 ° С. В августе - аналогичная ситуация по всей территории ", - сообщает директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.