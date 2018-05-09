Погода на 9 мая: на севере Украины жара, вероятные грозы

9 мая на севере Украины будет держаться жаркая погода. Также возможны дожди с грозами. Юг будет прохладным.
В стране существенно не изменится погода, которая установилась останниммы дни. Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Будет свежим Юг, + 16 + 22, почти жаркой Север, до + 26 + 29 градусов. В целом по Украине в среду + 22 + 26 градусов", - написала она.
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Дожди с грозами наиболее вероятные на Юге и Западе. Вечером могут накрыть северные и центральные области. На Востоке - без существенных осадков.
В Киеве 9 мая очень тепло, к жаре, +28, без осадков.
Летом 2018 температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
"Что касается температуры летом. В июне температура будет выше нормы на 1-1,5 ° С по всей территории Украины. В июле - аналогичная ситуация. На Закарпатье температура будет выше примерно на 2 ° С. В августе - аналогичная ситуация по всей территории ", - сообщает директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
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