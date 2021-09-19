Погода на 20 сентября: Украина накроют дожди

В понедельник, 20 сентября в Украине пройдут дожди, а температура будет держаться от 8 до 20 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.
Небольшой дождь будет наблюдаться по всей территории страны, только в южных областях день пройдет без осадков. Температура ночью будет 4-9 градусов, днем – от 8 до 13 градусов. В южных и восточных областях отметки термометра будут показывать от 7 до 12 градусов, днем 15-20.
В столице ночь понедельника пройдет без осадков, однако утром и днем прогнозируют небольшой дождь. Температура ночью 7-9 градусов, днем 11-13.
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18 сентября Одессу накрыла мощная непогода. Ливень затопил улицы и серьезно осложнила движение транспорта.
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