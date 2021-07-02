Погода кардинально испортится - синоптики дали плохой прогноз на неделю

Ближайшую неделю будет жарко, но дождливо. Фото: pixabay.com

Июль в Украине начнется с обильных дождей с грозами. Пройдут по всей территории, в центральных и южных областях возможен град. При этом погода будет жаркой. Столбики термометров поднимутся до +30...32°C днем ​​и +20...22°C ночью.

Холодное всего, по прогнозу Укргидрометцентра, будет на западе и в Киеве. Воздух там прогреется до + 28°C. Жарко будет на востоке и юге.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

2 июля - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем ​​+23...+28°C, ночью +14...19°C.

В Карпатах дожди. Температура днем ​​+17...22°C, ночью +9...14°C.

3 июля - переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Днем +21...26°C, ночью +12...17°C.

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4 июля - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Среди дня +21...26°C, ночью +12...17°C.

ВОСТОК

2 июля - облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Порывы ветра до 8 м/с. Температура днем ​​+26...31°C, ночью +15...+20°C.

3 июля - переменная облачность. Небольшой дождь, местами грозы. Температура днем ​​+27...+32°C, ночью +15...+20°C.

4 июля - облачно с прояснениями. Ночью местами дожди. Порывы ветра до 8 м/с. Среди дня +27...32°C, ночью +15...+20°C.

ЦЕНТР

2 июля - переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы, град. Днем +26...31°C, ночью +15...20°C.

3 июля - переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем ​​+25...30°C, ночью +14...19°C.

4 июля - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Днем +25...30°C, ночью +14...19°C.

СЕВЕР

2 июля - облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы. Днем +26...31°C, ночью +15...20°C.

3 июля - переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Днем +25...30°C, ночью +14...19°C.

4 июля - переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Днем +25...30°C, ночью +14...19°C.

ЮГ И КРЫМ

2 июля - облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами град. Порывы ветра до 20 м/с. Днем +27...32°C, ночью +16...21°C.

3 июля - облачно с прояснениями. Местами дожди, грозы. Днем +26...31°C, ночью до + 20°C.

4 июля - облачно с прояснениями. Ясно. Днем +26...31°C, ночью +15...20°C.

КИЕВ

2 июля - переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Днем +26...28°C, ночью до +19°C.

3 июля - облачно с прояснениями. Умеренный дождь, гроза. Днем +27...29°C, ночью +17...19°C.

4 июля - переменная облачность. Умеренный кратковременный дождь, возможна гроза. Днем +27...29°C, ночью +17...19°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5-7 ИЮЛЯ

5-6 июля - облачно с прояснениями. Ясно. Температура днем ​​+26...32°C. Ночью +16...22°C.

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7-8 июля - переменная облачность. Возможен дождь. Днем +26...32°C, ночью до +22°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В ИЮЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, + 4,4°C, зафиксировали 2 июля 1897 года в Луганске. Самую низкую, + 37,7°C, в 1991-м тоже в Луганске.

Шквальный ветер был в Харькове 2 июля 1971 года. Достигал скорости 28 м/с.

Крупный град выпал 2 июля 1969-го в Хмельнике Винницкой области. Достигал в диаметре 39 мм.

Ливень прошла 2 июля 1969 года в Веселом Подоле на Полтавщине. Выпало 61 мм осадков за 3 ч.

Июль в Украине будет жарким. Температура в южных областях может достигать +40°С. При этом в первой половине месяца возможны обильные осадки. Будут идти дожди с грозами, градом и шквалами. Больше осадков ждем в северных и западных регионах, меньше дождей будет в центральных и восточных областях, а на юге - преимущественно сухая погода. Температура в среднем будет держаться на уровне +23...27°C днем ​​и +16...18°C ночью.