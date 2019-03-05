Погода доведет до бешенства: синоптик встревожила прогнозом

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Фото: Pixabay

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой, что может негативно повлиять на самочувствие.

"Все эти колебания будут незначительными, голову и сосуды доводить до бешенства прыжками атмосферного давления, сильным ветром и набегами облачности, но так, чтобы сильно контрастно, то нет", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

5 марта в Украине будет тепло с максимальной температурой до +15 градусов в Одесской области. На западе и севере пройдут незначительные дожди.

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В дальнейшем, по словам Диденко, ожидается "какой-то кордебалет синоптический". 6 марта в Украине снова придет похолодание, которое уже 7, 8 марта изменится потеплением. 9,10 числа, снова будет холодно.

Март будет теплый на 1-2 градуса, чем в предыдущие годы и даже в начале века. Самую высокую температуру прогнозируют на западе и севере страны. На остальной территории будет относительно тепло. Интересно, что в марте возможен дефицит осадков. Особенно это коснется запада, севера и частично центра страны. И не стоит забывать о заморозках.