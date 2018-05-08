"Погода будет неустойчивой": Украину ждут дожди и жара

Погода в Украине во вторник, 8 мая, будет дождливой, впрочем, жаркие температурные показатели удержатся почти по всей территории. Фото - Львовский портал

Погода в Украине во вторник, 8 мая, будет дождливой, впрочем, жаркие температурные показатели удержатся почти по всей территории. Столбики термометров поднимутся до +24 ... + 28 градусов. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Погода будет неустойчивой, с периодическими грозовыми дождями. Наименьшая вероятность дождей - на Востоке", - прогнозирует Диденко.

По словам метеоролога, температура воздуха 8 мая поднимется до +24 ... + 28 градусов. Только вдоль линии Сумы - Кривой Рог - Николаев - Одесса ожидается несколько "свежее" погода: +19 ... + 24 градуса. Несколько прохладнее и в западных регионах - до +21 ... + 23 градусов.

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В Киеве днем ​​- без осадков, вечером - дождь, вероятные также грозы. Температура воздуха в столице достигнет +26 ... + 28 градусов.

Май в Украине, как и апрель, окажется сухим - крупных и затяжных осадков ожидать не стоит. Осадков выпадет на 20 - 30 процентов меньше нормы. Температура воздуха будет превышать норму на 1,5 - 2,5 градуса. Резких похолоданий не будет.