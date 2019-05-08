Погода 9 мая будет капризной

Ветер будет с северо-запада, порывистый Фото: facebook.com/tala.didenko

9 мая в западной части Украины и Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся. На остальной территории Украины пройдут дожди, местами с грозами.

Ветер будет дуть с северо-запада, порывистый, рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха повысится и в течение дня будет составлять относительно комфортные +14-18, а на востоке и севере даже +20 градусов.

Ночь будет более холодной - +5-9, на востоке - +7-13 градусов.

В западных областях ночью холоднее всего - +1-5 градусов, местами заморозки до 0-3.

В Киеве 9 мая появится солнце, потеплеет. К вечеру увеличится облачность, подойдет дождь. Днем в четверг температура воздуха достигнет +15-18 градусов.

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К концу недели в столице будет тепло. 10-11 мая будет влажно, периодически будет идти дождь.

Вчера вечером небо над Полтавой и областью за считанные минуты заволокло темными тучами, раздался гром и начался ливень. Фотографии и видео грозового неба горожане опубликовали в Facebook. В некоторых микрорайонах и селах ливень прошел с градом. "За несколько минут стало темно. Небо было зеленоватое. Когда грянул гром и пошел град с ливнем, мы и соседи выключили свет в домах, чтобы молния не ударила. Давно такого не видела", - написала жительница микрорайона Боженка Анна Сиволап.