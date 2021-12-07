Погибшему на Донбассе военному присвоили звание "Герой Украины"

Президент присвоил звание "Герой Украины". Фото: Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский присвоил погибшему военнослужащему звание Герой Украины – его удостоили орденом "Золотая Звезда".

Петр Полицак погиб при обороне Донецкого аэропорта 20 января 2015 года в возрасте 22 года, сообщает пресс-служба Офиса президента.

За личное мужество и героизм, которые были обнаружены при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, погибшему военнослужащему Полицаку было присвоено звание Герой Украины.

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Соответствующее звание является высшей степенью отличия в стране, предоставляемой за совершение выдающегося героического поступка или трудового достижения. Герою Украины также вручается орден "Золотая Звезда" (в случае героического поступка) или орден государства (в случае чрезвычайных трудовых достижений).