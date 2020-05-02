Погиб украинец, который служил в иностранном легионе

В Африке погиб Дмитрий Мартынюк. Фото: Виктор Ягуней

Во время военной операции против террористов в африканском Мали погиб украинец Дмитрий Мартынюк, который служил во французском иностранном легионе.

Бронеавтомобиль французского контингента войск подорвался на самодельной взрывчатке, написал в Facebook генерал-майор СБУ Виктор Ягуней.

Это произошло еще 23 апреля.

"Три человека, которые получили ранения, вертолетом NH90 Cayman под прикрытием Eurocopter Tiger были эвакуированы в Гао. Двое из них, состояние которых оценивалось как тяжелое, были доставлены в военный госпиталь в Париже, где от полученных ранений 1 мая умер военнослужащий 1-го кавалерийского полка Иностранного легиона ВС Франции Дмитрий Мартынюк", - сообщил Ягуней.

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Дмитрий Мартынюк родился в 1991 году в городе Волочиск Хмельницкой области. На службу в Иностранный легион вступил в сентябре 2015 года.

В Ливане погиб капрал Французского иностранного легиона - украинец 25-летний Владимир Рибончук. 13 марта разбился в дорожно-транспортном происшествии во время разведывательной миссии. Бронетранспортер с украинцем на борту стал неуправляемым на мокром асфальте и перевернулся.