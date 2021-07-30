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пятница, 30 июля 2021 07:26

Поезд столкнулся с трейлером. Пассажирские рейсы опаздывают на 1-3 ч.

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Поезд столкнулся с трейлером. Пассажирские рейсы опаздывают на 1-3 ч.
Жертв нет. Фото: pixabay.com

Из-за аварии на железнодорожном переезде сегодня вероятно задержание ряда поездов в Украине.

Поезд и грузовой трейлер столкнулись на регулируемом переезде у станции Решетиловка, сообщает Укрзализныця.

"Событие произошло в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нет", - говорится в сообщении

Сейчас движение возле станции восстановили по четному пути. Список рейсов, следующих с опозданием:

▪️ № 85 Новоалексеевка - Львов задерживается на 3 ч. 35 мин.;

▪️ № 126 Киев - Константиновка задерживается на 2 ч. 20 мин.;

▪️ № 17 Харьков-Ужгород задерживается на 1 ч. 40 мин;

▪️ № 138 Хмельницкий - Лисичанск задерживается на 1 ч. 30 мин.;

▪️ № 10 Мариуполь - Киев задерживается на 1 ч. 40 мин.;

▪️ № 11 Новоалексеевка - Киев задерживается на 1 ч. 15 мин.;

▪️ № 41 Днепр - Трускавец задерживается на 1 ч. 10 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на курорты

Укрзализныця из-за большой популярности маршрутов к морю запускает дополнительный поезд "Интерсити" №729 / 730 Харьков - Геническ. Из Харькова поезд будет отправляться в 6:29 и прибывать в Геническ в 13:26. Назад из Геническа, он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.

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Дата
30
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