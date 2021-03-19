Подозреваемый во взятке прокурор вернулся на работу

Киевский прокурор Святослав Мазурик, который подозревается в получении взятки в размере $100 тыс., вернулся к исполнению своих обязанностей.

На работу он вернулся в январе 2021 года, а недавно ему уменьшили залог с 630 до 227 тыс. грн, пишет Следство.Инфо.

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"Мазурик Святослав Владимирович занимает должность прокурора Киевской местной прокуратуры №6 Печерского района Киева", - говорится в ответе ведомства.

В прокуратуре уточнили, что против Мазурика провели 2 служебных расследования. В одном из них на него составили дисциплинарную жалобу и направили ее в кадровую комиссию. Во втором пришли к выводу, что прокурор не нарушил правил прокурорской этики.





В Киевской области в одном из управлений Нацполиции 6 лет насчитывали заработную . Убытков государству нанесли более чем 4,6 млн грн.