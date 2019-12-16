Поднял и бросил: в соборе неизвестный разбил икону

В воскресенье, 15 ноября, неизвестный мужчина в Михайловском соборе разбил икону.
Очевидец происшествия Анастасия Островская добавила, что он сделал это намеренно, сообщает ТСН.
"Поднял ее с места, где она лежала, и бросил на пол", - добавила Анастасия.
Хулигана вывели из храма. Священники пытались узнать причины его поступка.
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15 декабря Вифлеемский огонь мира привезли в Украину. Скауты начали эстафету распространения Вифлеемского огня по всей Украине. Официальная передача Вифлеемского огня мира состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре.
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