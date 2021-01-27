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среда, 27 января 2021 01:37

Поднимут штрафы за "фейковые" вызовы скорой и полиции

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Поднимут штрафы за &quot;фейковые&quot; вызовы скорой и полиции
За "фейковый" вызов придется заплатить больше. Фото: Сегодня

Прошло голосование по повышению штрафных санкций за несколько видов нарушений.

Депутаты голосовали за повышение штрафов за заведомо ложные вызовы различных служб и представителей правоохранительных органов, сообщает пресс-служба парламента.

317 народных избранников при минимуме 226 отдали голоса за повышение штрафов, если гражданин вызовет "скорую" помощь, аварийно-спасательную службу или полиции без должного на то причины.

Раньше такой вид проступка штрафовали на сумму в 51-119 грн. Однако согласно новому законопроекту штрафные санкции за заведомо ложные вызовы служб и правоохранительных органов увеличиваются до 3 400-10 200 грн. Это уже составляет от 200 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Парламентарии хотят наказывать предпринимателей, которые начали свой бизнес, не имея на руках зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы компании законам в сфере пожарной безопасности. Депутаты хотят увеличить таким бизнесменам штрафы с 680- 1700 грн до 2,5-3,4 тыс. грн.

Еще нардепы разработали систему увеличение штрафов за обычное нарушение техники пожарной безопасности. Так для рядовых граждан наказание возрастет с 8,5-119 грн до 510-1700 грн. Для физлиц-предпринимателей эти штрафы увеличатся с 850 грн до 3,4 тыс. грн.

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Напомним, Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум", внесенный президентом Владимиром Зеленским. За соответствующее решение проголосовали 255 нардепов.

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