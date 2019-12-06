"Поднимать билет надо до тех пор, пока существует дефицит на билеты" - эксперт

Униан В 2020 году подорожают билеты, чтобы уменьшить убыточность Укрзализныци: что об этом думают эксперты

Подорожанием билетов на пассажирские поезда хотят уменьшить убытки Укрзализныци. Прогнозируют, что финансовые потери от пассажирских перевозок в 2020 году могут достичь 14,3 млрд. грн. Пока перекрывают убытки доходами от грузовых перевозок.

"Опыт прошлых лет показывает, что повышение цен на билеты не влияет на качество предоставляемых услуг. Это заметно мне, как клиенту Укрзализныци, я ежемесячно пользуюсь поездами. Тех 2 процента, о которых они говорят, этого не достаточно. Это покроет 5-10 процентов убытков и вообще не решит проблему", - говорит Gazeta.ua директор программы" Инфраструктура "Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

Поднимать билет надо до тех пор, пока существует дефицит на билеты. Когда он закончится, можно остановиться на подорожании билетов, считает эксперт.

"Абсолютно спокойно можно поднять цены в два раза. В 2015 году была точно такая же дилемма, когда был председателем комиссии по тарифам в Министерстве инфраструктуры, - вспоминает Шульмейстер. - Тогда Укрзализныця инициировала поднимать тариф трижды по 7 процентов в пассажирских перевозках. Так хотели сделать, чтобы пассажирам это было не так заметно. Я предложил поднять один раз. Аргументировал тем, что люди будут знать, что с такого-то числа дорожает билет. А так им трижды придется привыкать к новым ценам. Регуляторная служба не позволила повысить цены на билеты, потому что это еще и социальная составляющая. Тогда убыточность Укрзализныци на пассажирских перевозках составляла около 5 млрд гривен. В этом году возрастет до 10 миллиардов".

Улучшить ситуацию можно благодаря с увеличением стоимости билетов. Тарифы надо выровнять. Сделать их конкурентными с теми, которые есть на пассажирских автомобильных, автобусных и авиа-перевозках, заметил Шульмейстер.

"Во всем мире они выравниваются. Из-за того, что сегодня имеем низкие цены на железно-дорожные билеты у нас есть ограничения на развитии другого пассажирского транспорта. Например, автобусного. Такой в ​​Европе очень хорошо развивается. Поэтому подорожание билетов на поезда важные для развития другого транспорта", - добавил он.

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Если стоимость билетов поднимется, а качество обслуживания останется на том же уровне, Укрзализныця потеряет клиентов, говорит основатель рекрутингового агентства "Борщ - Рекрутинг Будущего" Сергей Марченко.

"Сейчас в Украине активно развивается автобусное и авиасообщение. Поэтому пассажир сможет выбирать наиболее удачный для себя вариант. Уже сейчас во Львов бывает удобнее слетать, чем ехать поездом, если заранее приобрести билет на лоукост, - говорит Сергей Марченко. - Очевидно, если мы хотим ездить с комфортом в удобных современных поездах, придется платить больше. Стоимость современных поездов для Швейцарии и Украины одинакова и никто не продаст их нам дешевле только потому, что у нас дешевые билеты. С другой стороны, само по себе повышение тарифов - необходимое, но недостаточное условие улучшения состояния пассажирских перевозок. Укразализныце еще есть над чем работать в вопросах клиентского сервиса. Поэтому могу только пожелать Укрзализныци с умом распорядиться полученным от повышения цен ресурсом.

В прошлом году Укрзализныця повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды. На 12% - в мае и 12% - в октябре.

В течение 2020 Укрзализныця ежемесячно будет поднимать на 2% стоимость билетов на поезд. Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - ежемесячно, начиная с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +.