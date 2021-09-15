Подготовка онлайн, водительское удостоверение - почтой. Кабмин утвердил новые правила

Кабмин разрешил дистанционное обучение в автошколах. Фото: autoweek.com.ua

Чтобы получить водительское удостоверение или пройти переквалификацию теперь не обязательно лично посещать теоретические занятия в автошколе.

Право на дистанционную подготовку к экзамену на получение водительского удостоверения утвердили на заседании Кабмина 15 сентября.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения как по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. Так и о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", - пояснил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Аккредитована автошкола при регистрации группы в едином государственном реестре МВД проинформировать ближайший территориальный сервис ведомства, планирует организовать обучение онлайн. Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей можно осуществлять для групп, численность которых не превышает 10 человек.

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Кроме того, водительское удостоверение, заказное за "Дії" или электронном кабинете водителя, по желанию и за отдельную плату через МВД могут привезти курьером или отправить по почте.

Услуги по перерегистрации или регистрации транспортных средств всех категорий предлагают увеличить до 200 грн.

С 6 апреля в Украине теоретические экзамены для получения водительских прав сдают по новым тестам. Предварительно их можно пройти на сайте Главного сервисного центра МВД. Тесты изменили, учитывая новое законодательство и предложения преподавателей профильных учебных заведений, водителей.