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четверг, 06 июня 2019 12:01

Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса

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Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
Доступ к медицинскому канабису доступ будут иметь только тяжело больные люди под жестким контролем врачей и правоохранителей. Фото: из открытых источников

6 июня в парламенте должны рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса. Это третье заседание, 28 и 30 мая рассмотрения не было из-за отсутствия кворума.

"Конопли - это наркотическое средство, оно вызывает привыкание даже меньше, чем обычный кофе. В медицине это хороший природное средство для прекращения боли, например, больных раком. У людей, страдающих эпилепсией, может уменьшиться частота судорог. Мы должны присоединиться к таким развитым странам как Канада, США, Израиль, Норвегия и пол Европы и позволить медицинскую марихуану", - сказал один из участников акции.

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Легализация в Украине марихуаны (каннабиса) в медицинских целях будет предусматривать, что доступ к ней будут иметь только тяжело больные люди под жестким контролем врачей и правоохранителей. Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко.

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