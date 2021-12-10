Под ОП сегодня требовали отставки замминистра инфраструктуры Васькова

Сегодня, 10 декабря 2021г., под Офисом президента состоялся митинг под девизом: "Защитим украинские порты".

Организаторы мероприятия – патриотические организации – вышли с требованием жесткого противодействия агентам влияния России в Украине и защиты акватории черноморских портов. Также участники митинга требовали уволить заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова.

По словам выступающих, все время конфликта российская агентура продолжает работать на самом высоком уровне и готовить Украину к очередному поражению.

Союз патриотических организаций выдвинул требования:

• проверить буксирные компании, работающие в акваториях украинских портов на предмет работы в Российской Федерации;

• лишить ООО "Трансшип" возможности работы в украинских портах;

• начать проверку деятельности заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова.

"В Украинских портах работают российские буксирные компании. Нет никакой защиты от Приднестровья, где располагается русская армия. Именно поэтому УНСО сейчас создает тренировочный лагерь на границе с Приднестровьем и готовимся к борьбе с россиянами в украинских портах", - рассказал представитель УНСО Николай Карпюк.

Член политсовета Украинской общественной инициативы Николай Мельник отметил: "Мы требуем, чтобы государство сделало то, что в его силах: восстановило украинский "Портофлот", выгнало российские компании из украинских портов и вернуло Ю.Васькова Ахметову. Когда Президент объявляет о борьбе с олигархами, то он должен бороться, в противном случае, это – замыливание глаз".

Напомним, Васьков был назначен заместителем министра инфраструктуры 9 июня текущего года. Как сообщалось в СМИ, данное назначение лично лоббировал олигарх Ринат Ахметов.