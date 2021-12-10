Под ОП сегодня требовали отставки замминистра инфраструктуры Васькова

 
Ексклюзивы
1/5
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 1755
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 981
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 612
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1692
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 873
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 15966
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3429
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1755
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 342
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 639
Фото
Все фото
12
5
12
8
6
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
&quot;Мамай, оккупанты нам не братья&quot;: ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Украинские военные &quot;заблокировали&quot; город
Украинские военные "заблокировали" город
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Видео
Все видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3384
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5868
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1341
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4149
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 936
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 18
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
пятница, 10 декабря 2021 17:34

Под ОП сегодня требовали отставки замминистра инфраструктуры Васькова

  Комментировать

Сегодня, 10 декабря 2021г., под Офисом президента состоялся митинг под девизом: "Защитим украинские порты".

Организаторы мероприятия – патриотические организации – вышли с требованием жесткого противодействия агентам влияния России в Украине и защиты акватории черноморских портов. Также участники митинга требовали уволить заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова.

 

По словам выступающих, все время конфликта российская агентура продолжает работать на самом высоком уровне и готовить Украину к очередному поражению.

Союз патриотических организаций выдвинул требования:

• проверить буксирные компании, работающие в акваториях украинских портов на предмет работы в Российской Федерации;

• лишить ООО "Трансшип" возможности работы в украинских портах;

• начать проверку деятельности заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова.

"В Украинских портах работают российские буксирные компании. Нет никакой защиты от Приднестровья, где располагается русская армия. Именно поэтому УНСО сейчас создает тренировочный лагерь на границе с Приднестровьем и готовимся к борьбе с россиянами в украинских портах", - рассказал представитель УНСО Николай Карпюк.

Член политсовета Украинской общественной инициативы Николай Мельник отметил: "Мы требуем, чтобы государство сделало то, что в его силах: восстановило украинский "Портофлот", выгнало российские компании из украинских портов и вернуло Ю.Васькова Ахметову. Когда Президент объявляет о борьбе с олигархами, то он должен бороться, в противном случае, это – замыливание глаз".

Напомним, Васьков был назначен заместителем министра инфраструктуры 9 июня текущего года. Как сообщалось в СМИ, данное назначение лично лоббировал олигарх Ринат Ахметов.

Апостроф
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под ОП сегодня требовали отставки замминистра инфраструктуры Васькова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Запорожскому гетману поляки отрезали голову

Самое читаемое
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 19467
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 13572
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 12052
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 11989
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку Просмотров: 10458
Общество
Укрзализныця ввела к новогодним праздникам дополнительные поезда
Укрзализныця ввела к новогодним праздникам дополнительные поезда Просмотров: 36
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
12
 Просмотров: 81
Страны Европы обновили условия въезда для украинских туристов
Страны Европы обновили условия въезда для украинских туристов Просмотров: 279
Гороскоп для Овнов на 2022 год: как вернуть богатство и успех
Гороскоп для Овнов на 2022 год: как вернуть богатство и успех
 Просмотров: 270
В Хмельницкой области выльют 12 тыс. доз вакцины
В Хмельницкой области выльют 12 тыс. доз вакцины Просмотров: 297
Больше всего комментируют
26
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
18
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
1
Никто тебе не завидует: как соцсети отреагировали на селфи Зеленского из спортзала
Голосов: 57782
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть