Под Одессой зафиксировали вспышку гепатита

В Одесской области обнаружили вспышку гепатита А. Фото: phc.org.ua

Вспышку гепатита А зафиксировали в Одесской области. Групповую заболеваемость обнаружили у школьников в селе Васильевка Беляевского района недалеко от областного центра.

Об этом со ссылкой на Одесский областной лабораторный центр МЗ сообщает УНИАН.

Симптомы болезни проявились в четырех детей, в двух из них диагноз "гепатит А"подтвердили с помощью клинических анализов.

Источник инфекции ищут. В очаге заболевания проводят стандартные профилактические и противоэпидемические мероприятия, а также лабораторный контроль.

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В Чернигове количество госпитализированных детей из-за вспышки гепатита в местной школе возросло до 20.