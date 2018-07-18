Под Киевом поймали зверя с ошейником

Под Киевом поймали лису с ошейником. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

В частном секторе на Софиевской Борщаговке на территорию одного из домов забежала лиса.

Владельцы решили, что это случайность и прогнали лису, но она вскоре вернулась обратно. Впоследствии обнаружили, что на лисе надет ошейник. Об этом сообщает команда спасения животных Киева в Facebook.

Двое спасателей ловили лису почти 2 часа. Она быстро бегала по территории, пряталась в кустах, выбегала за забор. Но потом лиса спряталась под кучей дров, откуда ее достали.

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Лиса находится дома у спасателей. Они просят обращаться к ним в случае, если кто-то знает владельца лисы, по номерам 0(93) 986 22 62, 0(98) 844 79 37.

При обращении для идентификации животного надо будет назвать вид и цвет надетого на лису ошейника.

В Киеве на фонарном столбе по ул. Жилянской, 54 нашли удава.

Пресмыкающегося сняли и изолировали от окружающих.