Под КГГА требуют уволить ректоршу Киевской академии искусств Ольгу Бенч

Под стенами Киевской городской государственной администрации проходит митинг с требованием уволить с должности ректора Муниципального учреждения высшего образования "Киевская академия искусств" Ольгу Бенч.

Митингующие: "После назначения Ольги Бенч в 2018 году, в Киевской академии искусств учиться стало невыносимо"

В митинге принимают участие родители учеников, обучающихся в Академии. По их словам, после назначения Бенч в 2018 году, в академии начались вопиющие нарушения и учиться в художественном заведении стало невыносимо, сообщает RegioNews.

Митингующие: "После назначения Ольги Бенч в 2018 году, в Киевской академии искусств учиться стало невыносимо"

Участники акции держат плакаты: "Долой Бенч", "Бенч знай, ложь не пройдет", "SOS Дети" и другие. Они также объявили свои требования: уволить Бенч с должности ректора, инициировать комплексные проверки работы ректора и деятельности КАМ, вернуть в Академию земельные участки для строительства государственной общеобразовательной школы единым комплексом с академией, изменить статус МЗВО "КАМ" им. М. И. Чембержи с муниципального на государственный и вывести из подчинения Департамента Культуры КГГА в Министерство образования и науки Украины с предоставлением статуса "Национальный".

Митингующие: "После назначения Ольги Бенч в 2018 году, в Киевской академии искусств учиться стало невыносимо"

Родителей учеников КАМ поддержал депутат Киеврады от "Слуги народа", председатель Постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын. "Я убежден, что никто не имеет права пренебрегать интересами детей и уничтожать заведение! Вместе с коллегами мы обязательно разберемся в этой "темной" истории, а ученики будут получать знания качественно, без предвзятого отношения и негативной обстановки в Академии. Качественное образование — залог успешного будущего общества и развития Украины ", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Митингующие: "После назначения Ольги Бенч в 2018 году, в Киевской академии искусств учиться стало невыносимо"

Митингующие: "После назначения Ольги Бенч в 2018 году, в Киевской академии искусств учиться стало невыносимо"