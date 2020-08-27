Вблизи Люботин расстреляли микроавтобус. Фото: Facebook

В районе Люботин под Харьковом расстреляли микроавтобус.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в Facebook.

"На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время на месте происшествия стоят несколько полицейских машин и быстрая, а на въезде в город - пробка.

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В соцсетях люди рассказывают о том, что автобус был заблокирован и расстрелян, есть убитые и раненые.

В то же время, в полиции информацию об убитых пока не подтверждают.

"О раненых выясняем", - отметили правоохранители.

По словам народного депутата "Оппозиционного платформы - За жизнь" Ильи Кивы, в автобусе были члены его организации, и среди них есть погибшие и раненые.

В Днепровском районе Запорожья возле супермаркета стреляли в мужчину. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 9 августа, на улице Добробутной.