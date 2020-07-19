Подъем затонувшего танкера Delfi в Одессе: работы перенесли

Delfi не смогли поднять. Фото: Украинская правда

В Одессе попытаются облегчить вес затонувшего танкера Delfi.

"Итак, операция "убрать Delfi" продолжается. Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое - лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, получать понтон, который лопнул, и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером - совещание рабочей группы, после нее определим даты следующего подъема", - пишет в Facebook совладелец компании "ТИС", которая выполняет работы, Андрей Ставницер.

По его словам, спешка "в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно".

"Много получил вопросов, почему нужно заниматься Delfi в разгар пляжного сезона. Все просто, осенью может штормить, придется пережидать зиму и возвращаться к проекту только весной. Сейчас самое время", - добавил он.

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Напомним, первые две попытки по поднятию танкера Delfi в Одессе не удались.