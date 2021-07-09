Почта посвятила марку Летним Олимпийским играм

В Украине появится почтовая марка, посвященная Летним Олимпийским играм. Фото: ukrposhta.ua

В Украине к проведению ХХХII Летних Олимпийских игр в Токио представят новую почтовую марку.

Дизайн марки разработала Мария Куц, которая также является автором одноименной памятной монеты Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

На почтовой марке 2021 года изображены солнечный диск на фоне горы Фудзияма, стилизованные под искусство оригами изображения, которые символизируют некоторые олимпийские виды спорта и логотип Национального олимпийского комитета Украины.

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Конверт и поля марочного листа украшены традиционными украинскими и японскими символами - гроздьями калины и цветами сакуры.

Дизайн марки разработала Мария Куц. Фото: ukrposhta.ua

Марку выпустили тиражом 140 тысяч экземпляров. Ее номинальная стоимость составляет 17 грн.

Купить почтовую марку можно в отделениях Укрпочты, а также в филателистическом онлайн-магазине.

XXХII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Наши спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо , каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.