Почему женщинам тяжелее на карантине, чем мужчинам

Удаленная работа - это возможность больше времени проводить с семьей. Фото: pixabay.com

Во время карантина мужчины подсознательно ожидают, что их жены одновременно будут заниматься домашним бытом, детьми и удаленной работой.

Сейчас каждая пятая мать не успевает по работе. Каждая вторая боится, что обязанности по уходу за детьми приведут к негативному отношению к ней как к профессионалу. 71% попросили отпуск на время локдауна, но им отказали работодатели, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Британского конгресса тред-юнионов.

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Опрос о том, как уход за детьми на карантине влияет на рабочую жизнь, предлагали не только женщинам, но и мужчинам. Но большинство из них заявили, что в их жизни ничего принципиально не изменилось. Современные взгляды на мужскую и женскую роли в обществе исчезают, когда жена вынуждена работать дома.

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Вспомнить о гендерном равенстве и распределить обязанности поровну предлагает британский профессор философии Джон Каддебек. Он утверждает, что карантин – уникальная возможность для мужчин сказать "да" отцовству.

Эксперт также советует дать жене ощущение, что вы - одна команда и взять на себя те обязанности домашнего быта, которые больше всего ее беспокоят. Часто это будет именно уход за ребенком.

Удаленная работа - это возможность больше времени проводить с семьей и начать готовить вместе с женой, навести порядок в собственных вещах или смастерить с детьми кормушку для птиц.

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Устроиться на работу после рождения ребенка в Украине смогут около 270 тыс. женщин при условии, что улучшится доступ в детские сады и качество предоставления услуг.