Почему женщинам тяжелее на карантине, чем мужчинам

 
Ексклюзивы
1/5
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 540
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 360
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2 Просмотров: 594
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
Просмотров: 621
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 738
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1161
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1593
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1602
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 396
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 675
Фото
Все фото
5
5
6
6
5
Еду надо нести с собой: Украинка о садиках в Калифорнии
Еду надо нести с собой: Украинка о садиках в Калифорнии
4 227 пунктов обогрева развернули в Украине
4 227 пунктов обогрева развернули в Украине
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
&quot;Течение тянуло вниз&quot;. Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
Видео
Все видео
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
В зоопарке Мексики родился первый в стране пингвин
В зоопарке Мексики родился первый в стране пингвин
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
5 Просмотров: 3330
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 549
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1953
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6282
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 891
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 279
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
понедельник, 18 января 2021 10:01

Почему женщинам тяжелее на карантине, чем мужчинам

  Комментировать
Почему женщинам тяжелее на карантине, чем мужчинам
Удаленная работа - это возможность больше времени проводить с семьей. Фото: pixabay.com

Во время карантина мужчины подсознательно ожидают, что их жены одновременно будут заниматься домашним бытом, детьми и удаленной работой.

Сейчас каждая пятая мать не успевает по работе. Каждая вторая боится, что обязанности по уходу за детьми приведут к негативному отношению к ней как к профессионалу. 71% попросили отпуск на время локдауна, но им отказали работодатели, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Британского конгресса тред-юнионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН рассказали, как пандемия уничтожает работу за равенство мужчин и женщин

Опрос о том, как уход за детьми на карантине влияет на рабочую жизнь, предлагали не только женщинам, но и мужчинам. Но большинство из них заявили, что в их жизни ничего принципиально не изменилось. Современные взгляды на мужскую и женскую роли в обществе исчезают, когда жена вынуждена работать дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали способы, чтобы привлечь мужчину помочь в уборке

Вспомнить о гендерном равенстве и распределить обязанности поровну предлагает британский профессор философии Джон Каддебек. Он утверждает, что карантин – уникальная возможность для мужчин сказать "да" отцовству.

Эксперт также советует дать жене ощущение, что вы - одна команда и взять на себя те обязанности домашнего быта, которые больше всего ее беспокоят. Часто это будет именно уход за ребенком.

Удаленная работа - это возможность больше времени проводить с семьей и начать готовить вместе с женой, навести порядок в собственных вещах или смастерить с детьми кормушку для птиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объяснили зависимость мужского долголетия от времени для занятий сексом

Устроиться на работу после рождения ребенка в Украине смогут около 270 тыс. женщин при условии, что улучшится доступ в детские сады и качество предоставления услуг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему женщинам тяжелее на карантине, чем мужчинам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

"Германия зовет!" - первые украинские остарбайтеры двинулись на заработки

Британцы начали истреблять аборигенов

В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 8 Просмотров: 23643
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 16074
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 12600
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 6 Просмотров: 11367
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой Просмотров: 10413
Общество
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
 1 Просмотров: 414
Яростные морозы не отступают. Когда ожидать -27 и когда придет потепление
Яростные морозы не отступают. Когда ожидать -27 и когда придет потепление Просмотров: 1170
Как отмечают Крещенский сочельник
Как отмечают Крещенский сочельник Просмотров: 450
Можно покупать квартиру и менять работу - финансовый гороскоп на неделю
Можно покупать квартиру и менять работу - финансовый гороскоп на неделю
 Просмотров: 675
Вакцина Pfizer: в Израиле у 13 человек парализовало лицо после прививки
Вакцина Pfizer: в Израиле у 13 человек парализовало лицо после прививки Просмотров: 648
Больше всего комментируют
8
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
6
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
3
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Голосов: 54866
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть