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среда, 10 июля 2019 13:37

Почему Зеленский вернул Бессмертного в ТКГ

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Почему Зеленский вернул Бессмертного в ТКГ
Политик Роман Безсмертный снова будет представлять Украину в Минске Фото: Антикор

Президент Владимир Зеленский поручил политику Роману Бессмертному представлять Украину в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. Этим же указом Зеленский убрал с политической подгруппы дипломата Александра Моцыка.

Роман Бессмертный с 2014 года до 2016 года представлял Украину в "политической подгруппе" на переговорах в Минске по Донбасса. 28 апреля 2016 он заявил, что оставляет эту работу.

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"Зеленский продолжает обновлять Трехстороннюю контактную группу. Возвращает тех, кто не был его сторонником. Не хочет ставить новичков. Делает ставку на проверенных профессионалов. Бессмертный имеет принципиальную позицию. Он точно не пророссийский человек. Поэтому его назначение означает усиление переговорной группы. На посту он заменил Моцыка. Тот известный дипломат. Был послом в США. Но в ТКГ выполнял ритуальную функцию. Кучма и Бессмертный поэтому и ушли, не хотели играть в спектакле. Это была имитация переговоров. Сейчас есть шанс сделать акцент на наступальную переговорную позицию ", - говорит политолог Владимир Фесенко.

"Уже есть новый виток переговоров. О разведении войск в Станице Луганской договорились еще три года назад, а выполнили только сейчас. Далее должны отводить в районе Золотого и Петровского, но это зависит от русских и сепаратистов", - подытожил Фесенко.

3 июня президент Владимир Зеленский вернул в Минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.

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