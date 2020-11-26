Почему в Украине не хватает эпидемиологов

Украина и ЕС обсудили обучение эпидемиологов и программу действий по преодолению пандемии до 2026 года. Фото: pinterest.com

В Украине 5 лет не набирают студентов в высшие учебные заведения по специальности "эпидемиология".

В этом году студентов также не удалось набрать, сообщила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская во время выступления на Украинском женском конгрессе.

"Пандемия нас в чем-то спасла. Во-первых, она спасла от полного разрушения вертикали санитарно-эпидемиологической службы, именно в разрезе противоинфекционной защиты. Мы говорили, что 5 лет не набираем в стране хронических эпидемий по специальности "эпидемиология" студентов в высшие учебные заведения. И в этом году тоже не набрали. И я надеюсь, что государственный заказ должен быть. Просто понимаете, уже и работать негде, потому что настолько все сократили и так далее. И вы совершенно правы, что если бы не эта пандемия, то следующим этапом было бы полное уничтожение инфекционных стационаров и вместе с ними - специалистов в области инфекционных болезней ", - рассказала Голубовская.

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Также она отметила, что это особая область, как и любая другая, и в каждой области должен быть специалист, который понимает проблему.

"Не только какую-то часть: семейные врачи, реанимация, а в целом, глобально, понимают, в силу своей специальности, так как мы много вспышок переживаем", - сказала она.

За минувшие сутки от коронавируса погибли почти 12 тыс. человек. Это наибольшее количество за все время пандемии. Всего в мире от Covid-19 погибли 1 млн 425 тыс. человек.