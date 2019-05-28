Почему Коломойскому не нужен Приватбанк

Экономист Борис Кушнирук: На балансе Приватбанка 235 млрд грн кредитов, которые не обслуживаются Фото: Politeka

Олигарху Игорю Коломойскому не интересно вернуть в собственность ПриватБанк.

Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Борис Кушнирук.

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"Приват, как и любой банк, интересный был своими вкладчиками. К тому времени, пока он мог "пылесосить" деньги на рынке, он мог интересовать. Попробовать вернуть Приват сейчас может только полный идиот. Так же, как и держать там деньги. Потому что сегодня на балансе банка 235 миллиардов гривен кредитов, которые не обслуживаются. Львиная часть - кредиты, связанные с Коломойским. С точки зрения экономической ситуации банка, он очень давно банкрот. Когда люди об этом не знали, то могли держать там деньги. Банк-банкрот Коломойского не интересует. Все, что он мог из него вытянуть, это уже давно сделал", - объяснил экономист Борис Кушнирук.

Нацбанк обжаловал 2 решения Окружного административного суда Киева о незаконной национализации Приватбанка.