Почему из Украины выезжает больше людей, чем приезжает

Украинцы выезжают на работу за границу из-за возможности зарабатывать больше Фото: Checkpoint

Каждый пятый украинец имеет опыт работы за рубежом.

57% украинцев отправляются на работу в страны ближнего зарубежья - Польша, Словакия, Венгрия, Молдова и Чехия, страны СНГ - Беларусь и Казахстан и в Германию, говорится в исследовании портала hh.ua.

По данным исследования, среди тех, кто имеет опыт работы за рубежом, 41% - работали по долгосрочному контракту, 17% - ездили на сезонные подработки, 14% участвовали в программах, которые предоставляют студентам работу за границей во время каникул.

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По сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество людей, которые работают в другой стране по контракту и участвуют в студенческих программах.

Основной причиной выезда есть возможность зарабатывать больше в другой стране. Также украинцы отправляются на работу за границу из-за отсутствия достойной работы в их регионах, невозможное или сложное профессиональное развитие, семейные обстоятельства, из-за интересного предложение от нового работодателя и другое.

38% украинцев, которые отправляются на заработки за границу впервые, готовы покинуть страну всего на несколько месяцев. 12% собираются уехать за границу навсегда.