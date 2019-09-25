Почему доллар дешевеет: объяснение эксперта

Андрей Новак: Власть вместе с Нацбанком при желании может обеспечить стабильный курс минимум на несколько лет Фото: Сергей Старостенко

Сейчас доллар торгуется ниже 25 грн. Падает по отношению к гривне, так как совпали три фактора.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"У нас растет отрицательное торговое сальдо, минус 4 миллиарда долларов. Но его с запасом перекрывают прямые валютные поступления от наших работников. Их все больше. Получают все более высокую зарплату за рубежом. Могут ощутимые суммы переводить в Украину родственникам. Это первый источник валютных поступлений. Второе - иностранцы активно скупают наши облигации. Для них Нацбанк установил фантастическую ставку - 17 процентов. Государственные облигации - самые надежные ценные бумаги. Это сделали для наших бизнесменов, которые под названиями различных компаний из офшоров активно скупают наши ценные бумаги и получают по ним высокие проценты, ничего не делая. Третий поток - сезон отпусков. Большинство украинцев не могут себе позволить поездки за границу. Отдыхают в Украине. Сдают валюту, чтобы поменять на гривны. Такая комбинация вокруг гривны дала возможность ей укрепиться", - кажа эксперт.

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По его словам, в ближайшее время нет основания для девальвации гривны.

"Есть программа сотрудничества с МВФ до конца года, по которому должны получить 2, 5 миллиарда долларов. После этого планируем дождаться вторую часть транша от Европейской комиссии - 500 млн евро. Это позволит обслуживать внешний долг. В валюте в больших объемах не нуждаемся, чтобы это стало основанием для девальвации гривны. Новая программа, которая должна быть подписана с МВФ, на следующие 3-4 года, даст возможность спокойно обслуживать внешний долг без надрыва. Власть вместе с Нацбанком при желании может обеспечить стабильный курс минимум на несколько лет. Это задача номер один для экономики. Обесценивание гривны будет означать уменьшение наших доходов ", - добавляет экономист.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.