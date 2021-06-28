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среда, 30 июня 2021 06:30

Почему 30 июня лучше не выходить из дома - особенно вечером

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Почему 30 июня лучше не выходить из дома - особенно вечером
Считалось, что в день Манойло застаивается туман, а нечистая сила подходит к домам. Фото: unsplash.com

По народным традициям 30 июня отмечают день Мануйла и Савелия, этот день называли Сонцестий. Наши предки считали, что в этот период солнце замирает в зените, а травы начинают буйно расти.

За неделю до Ивана Купала праздновали "ярилки" - праздник, посвященный богу солнца Яриле. На берегу водоемов разводили костер и варили яйца: считалось, что чем больше их сваришь, тем лучше будут нестись куры. Но вареными яйцами дело не ограничивалось - из них уже дома, готовили разнообразные блюда.

Говорили: "На Мануила солнце застаивается, мороки-туманы идут, молочные реки текут". Считалось, что в этот день нечисть к домам подходит, пытается сманить человека.

Ман - лжец, обманщик, маниха - тот, кто манит, зовет, так называют разных нечистых духов, которые могут проявляться в виде призрачного видения, манят, дурачатся, то есть морочат, обманывают.

Надо в этот день, как странное увидишь, креститься и обращаться к Богу, чтобы мрак отвел. Вечером в этот день стреляли из ружей, чтобы отпугнуть болезни и злых духов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как красиво поздравить именинников 30 июня с Днем АнгелаОчевидно, традиции эти тянутся еще с тех времен, когда летоисчисление было по "старому стилю", и праздник Ивана Купала отмечали 24 июня, а в последнюю неделю перед праздником были самые короткие ночи года. Сейчас же в Украине Ивана Купала отмечают 7 июля, за 16 дней после летнего солнцестояния.

Что нельзя делать 30 июня

Считалось, что в этот день без надобности лучше не выходить из дома. А вечером вообще нельзя выходить из дома - потому что займет нечисть.

Отдавать что-то из дома или занимать кому-то деньги на Мануйла то плохая примета - считалось, что это к бедности.

Нельзя выносить сор из жилья и жаловаться на свои беды и несчастья, иначе ситуация усугубится.

Народные приметы, связанные с погодой

Гроза в этот день предсказывает хороший хороший урожай. Такое же значение имеют частые зарницы.

Если кувшинки не поднявлись из воды примерно до 9 часов утра - стоит ждать похолодания и непогоды.

Вечернюю радугу видно на небе - погода на следующий день будет хорошая.

Багряный закат - к ветреной погоде и дождю.

30 июня православная церковь молитвенно почитает память мучеников Мануила, Савела и Исмаила из Персии, умерших в 362 году.

Также поминают святого Ананию Новгородского - иконописца Антоновского монастыря в Новгороде, который умер в 1581 году.

В этот день молятся и за новомученика Аверкия Северовостокова, которого в 1918 году убили красноармейцы во время совершения молебна.

В этот день также молятся и за новомучеников: Аверкия Северовостокова, которого в 1918 году убили красноармейцы во время совершения молебна; репрессированного священника Максима (Попова), умершего в ссылке в 1934 году и Пелагею (Балакиреву), умершую в советском трудовом лагере в 1943 году.

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Дата
30
июня

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