Почему 28 июня станет лучшим днем лета - астролог

Выходите из дома на работу или на встречу заранее. Могут случаться задержки в пути из-за транспорта. Фото: thekievtimes.ua

28 июня - один из лучших дней лета. Людям будет везти во всем. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Без особых усилий может осуществляться желаемое, - говорит астролог. - Это время яркого пробуждения творческих личностей. Звезды будут вдохновлять людей на создание чего-то нового и особенного. Хорошее время для признания в любви. Не сдерживайте своих высоких порывов".

В этот день легко будет выявить недостатки в новых проектах.

"Не бойтесь критики. Исправляйте ошибки, - говорит Максимова. - Выходите из дома на работу или на встречу заранее. Могут случаться задержки в пути из-за транспорта ".

Овен

Деньги сами будут идти в ваши руки. И ими следует уметь хорошо распорядиться. Не теряйте здравого практицизма. Часть прибыли стоит сэкономить.

Телец

Вовремя будут находиться нужные вещи за умеренные деньги. Удача будет сопровождать вас в мелочах. Рассчитывать на сверхприбыль не следует. Попробуйте уладить конфликты между родственниками. Будьте сдержанными во время разговора с родителями.

Близнецы

Уровень заработка снижается. Не стоит покупать товары в рассрочку. Погасить кредит будет сложно. В течение дня вы не найдете возможности посидеть с любимыми за чашкой кофе. Но позвонить им следует обязательно. Они будут чувствовать себя одинокими.

Рак

В вашем кармане достаточная сумма. Затруднения не будет ощущаться. Однако отказываться от дополнительного приработка не стоит. За работу будут хорошо платить. Поздно вечером освободите себя от дел. Приготовьте ужин для любимых.

Лев

Совершите все необходимые покупки и выплаты в первой половине дня. Вечером с деньгами не будет везти. Проблематично будет договориться с партнерами. Они будут воспринимать ваши предложения неохотно.

Дева

Могут поступать небольшие прибыли. Они помогут вам обеспечить ежедневные расходы до получения основного заработка. Избегайте задолженностей. Сдерживайте свое любопытство. Не стоит вмешиваться в личные дела знакомых.

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Весы

Деньги будут быстро исчезать из кармана. Отложите начало ремонтных работ. Они продлятся долго и могут стоить неоправданно дорого.

Скорпион

Увеличивается список срочных выплат. Сумейте по-хозяйски распорядиться имеющейся суммой. Не стоит без определенной цели гулять по магазинам.

Стрелец

Прибыльной обещает быть вторая половина дня. Перенесите вынесения решений по финансовым вопросам на вечернее время. Ограничьте количество общения в течение дня. Иначе вечером у вас не будет желания и сил пойти на свидание.

Козерог

Деньги будут поступать вовремя. Независимо от количества дохода будет ощущаться нехватка средств. Большие суммы будут расходоваться на нужды семьи.

Водолей

Дефицита средств не будет. Возможны убытки из-за приобретения некачественного товара. Внимательно подходите к выбору вещей в магазинах.

Рыбы

Сведите к минимуму финансовые операции. Избегайте участия в авантюрных проектах. В результате вы можете недосчитаться части своих денег.

2 июля состоится солнечное затмение. Это неблагоприятный период для принятия серьезных решений.