По Украине обещают потепление и дожди

Погода по Украине 10 декабря / "Укргидрометцентр"

Сегодня, 10 декабря, в Украине ожидается потепление, днем ​​до +14°С.

В Житомирской и Винницкой областях будут идти дожди, а на западе - с мокрым снегом. На остальных территориях без осадков. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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По прогнозам синоптиков ночью и утром в большинстве областей ожидается туман. В западных, местами и северных областях на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях днем ​​от 0 до +6°С, ночью от -4°С до 0°С. На севере страны +5°С +8°С днем, а ночью +1+5°С. В восточных областях днем ​​+5+7°С, ночью +3+6°С. На юге страны от +10 до +14°С, а ночью +3+6°С. В центральных областях днем ​​+6°С +10°С, ночью от +1°С до +6°С.

По народному календарю 10 декабря отмечают день Романа и зимнее знамение. Если 10 декабря была оттепель, то крестьяне старались не работать. Нельзя было вязать, шить или что-то чинить, потому что можно ненароком зашить тепло, а это приведет к гибели озимых.