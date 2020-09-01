По самым оптимистичным прогнозам вакцина от Covid-19 появится в Украине в марте следующего года - Ляшко

Сообщили когда появится вакцина от коронавируса. Фото: Reuters

По самым оптимистическим прогнозам, вакцина против Covid-19 для массового использования появится в Украине в марте следующего года.

"Мои оптимистические прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и будет доказана безопасность и эффективность", - сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украина Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания "UA: Первый".

Сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин - все уже на третьей стадии.

Ляшко добавил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против Covid-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения. Это на 8 млн человек.

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Ранее Ляшко заявил, что причинами всплесков заболеваемости являются массовые мероприятия.