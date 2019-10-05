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суббота, 05 октября 2019 10:05

По колена в воде: в Днепре прошел серьезный ливень
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Ливень начался 4 октября
Фото: соцсети
Ливень начался 4 октября
Ливень начался 4 октября
Ливень начался 4 октября

В Днепре многие улицы затопило. Под утро субботы прекратился ливень, который начался еще в пятницу. Жители показали в соцсетях, как затопило город.

На одном из видео видно, что передвигаться по дорогам автомобили могут с проблемами. Колеса маршрутки полностью покрыла вода.

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В других роликах люди показали, что вода достигала колен, а некоторые дома начало затапливать из-за повреждения кровли. После прекращения дождя улицы до сих пор остаются полными воды.

На выходные в Украине прогнозируют похолодание. Ночью синоптики обещают понижение температуры до минусовых показателей.

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Дата
05
октября

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