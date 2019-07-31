Пляжи закрыли: в Николаеве критический уровень загрязнения воды

В Миколави запретили купаться на городских пляжах. Фото: Prm

В Николаеве закрыли городские пляжи из-за загрязнения воды.

"На пляжах Николаева купаться запрещено - высокий уровень бактериального и химического загрязнения. Главное управление Госпотребслужбы в Николаевской области ежемесячно проводит анализ речной воды в местах массового отдыха. Начиная с 11 июня и до сих пор результаты лабораторных исследований не соответствуют требованиям к речной воде", - об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Как отмечается, в районе пляжей Стрелка, Чайка, Прибой бактериальное загрязнение воды в 14 раз превышает показатели, в микрорайоне Намыв - почти в пять раз. В то же время многие горожан несмотря на ​​запрет, продолжают купаться.

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Заместитель директора ГУ Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины Александр Игнатенков отметил, что Николаев - ниже по течению, а следовательно, грязь, которая идет со всей Украины, спускается в город.

"Однако это больше касается химического загрязнения. Но лактозоположительная кишечная палочка и вообще бактериальные загрязнения - это уже местная проблема, следствие несанкционированных сбросов. Были случаи, когда показатели загрязнения превышали норму в 250 раз", - подчеркнул он.



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