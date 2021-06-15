Планируете детей? Сегодня лучший день для беременности - астролог

Следите за пульсом в течение дня. Вовремя идите на отдых. Фото: pixabay.com

15 июня легко будет забеременеть. Через 9 месяцев на свет появятся здоровые и сильные дети. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Удалять гланды или полипы в этот день опасно, - говорит астролог. - Проводить операции на горле тоже не следует. Пейте теплые напитки в течение дня. Есть опасность защемления нервных окончаний. Ухудшится состояние больных радикулитом. Обратитесь к услугам мануального терапевта. Следите за пульсом в течение дня. Вовремя идите на отдых. Даже небольшие физические нагрузки могут вызвать приступы тахикардии".

Овен

Избегайте нежелательной беременности. Не доверяйте слепо поставленным в этот день диагнозам.

Телец

Состояние здоровья не будет вызывать обеспокоенности. Займитесь укреплением организма. Полезными будут водные процедуры и плавание.

Близнецы

Займитесь укреплением мышц спины. Следите за осанкой. Поддержите организм комплексом витаминов и минералов.

Рак

Будет беспокоить одышка даже при незначительных физических нагрузках. Откажитесь от напряженного графика работы.

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Лев

Избегайте травм глаз. Не допускайте попадания агрессивных веществ на слизистую глаза. Подбирать очки не следует.

Дева

Время посетить гинеколога или андролога. Не медлите с визитом к врачу. Предназначенное этого дня лечения принесет отличные результаты.

Весы

Начните борьбу с вредными привычками. Сделанные в этом направлении шаги приведут к успешному результату.

Скорпион

Переохлаждение в вечерний час приведет к появлению насморка. Может обостриться гайморит. Делать операции на гортани не желательно.

Стрелец

Повышение кровяного давления повлечет сильные головные боли. Вовремя реагируйте на появление первых симптомов ухудшения самочувствия.

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Козерог

Больным с почечной недостаточностью следует провести профилактику обострения болезни. Здоровым людям стоит следить за своевременным опорожнением мочевого пузыря.

Водолей

Гипертоникам стоит начать день со спокойного размеренного завтрака. Старайтесь употреблять лекарственные средства природного происхождения.

Рыбы

Максимально уменьшите нагрузку на спину. Позаботьтесь об удобном положение тела во время работы.

15 июня - день примирения, раскаянья и исправления ошибок.