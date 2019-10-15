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вторник, 15 октября 2019 14:49

"Плаценту закопали под финиковым деревом" - семья рассказала о родах в Турции и дешевых путешествиях с детьми

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&quot;Плаценту закопали под финиковым деревом&quot; - семья рассказала о родах в Турции и дешевых путешествиях с детьми
Анна Гриненко родила дочь во время 5-месячного путешествия Турцией. Фото: Facebook / Anna Grynenko

Анна Гриненко с мужем Вадимом на автомобиле "Волга" 1970-х годов с трейлером пять месяцев путешествовала Турцией. Там у них родился второй ребенок.

"Дочь Любава родилась в Турции. Плаценту закопали там под финиковым деревом. Когда должна была рожать второй раз, рассматривала различные варианты. Выбрали Турцию, там есть друзей. Они рассказывали о местных медицинских реформах. Говорили: "езжайте, вам понравится". Когда приехали, влюбились в эту страну и людей, которые там живут. Как-то поздно вечером заехали в одно местечко. Дорога стала узкой, начался сильный подъем вверх. Развернуться было негде. Машина остановилась, прицепленный трейлер начал тянуть назад. Мужчина активно газовал. Я сидела позади него с сыном Любомиром. Была тогда на седьмом месяце беременности. Мужчина закричал: "Выходи и затягивай ручник на трейлере". Я выбежала и увидела, что прицеп обступили мужчины. Не знаю, откуда они взялись посреди темной глухой улице. Машину подперли камнями, отцепили и развернули трейлер. Затем завели в кафе, накормили. Показали место, где можно заночевать. Я так расчувствовалась, что расплакалась. Думала, как бы на ситуацию отреагировали в Украине. Могли бы достать телефоны и снимать", - говорит Анна Гриненко.

Девочка появилась на свет весом 4,5 кг и ростом 54 см.

"Когда педиатр померила вес и рост дочери, то начала крутить ее в руках и целовать. Смотрела и думала: "Она что, каждого грудничка так целует?". Стояла ошарашенная, а она говорила: "Какая у вас прекрасная, уникальная девочка". В Турции очень любят людей. Там все гостеприимные. Если нужна помощь, то 70% пообещают помочь, из них 50% реально что-то сделают", - добавляет Анна Гриненко.

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Ранее чета побывала в США, Хорватии, Норвегии, Черногории, странах Латинской Америки, Прибалтики и на Шри-Ланке.

"Сын привык, что мы постоянно путешествуем. Называем его "карманный парень". После каждой поездки он делает скачок в развитии, хотя и не ходит в детский сад. Он видит мир, людей, слышит разные языки, контактирует с детьми. Не все нас поддерживают. Реагируют иногда даже с агрессией. Говорят: "Чего на эти деньги не поставить шкаф-купе, или не сделать ремонт?". Это дело приоритетов. До сих пор не можем купить кровать. Спим на каркасе с матрасом. Из-за этого не страдаю. Кровать я не заберу с собой, а эмоции останутся навсегда", - говорит Анна Гриненко.

Анна ведет блог, в котором пишет о своих путешествиях. Немного зарабатывает на рекламе. В путешествия не ездят без страховки.

"Опасность может произойти и в родном доме, - говорит Анна Гриненко. - Всегда перед поездками делаем туристические страховки с полным покрытием. За все годы с нами не случалось ничего плохого. Путешествовали бедными странами центральной Америки. В Гондурасе тогда только закончилась гражданская война. Ездили местными рейсовыми автобусами. В салоне сидят люди, а на крыше перевозят кур. Поразило, что бедные люди очень приветливые. До этого думала, что украинцы злые из-за плохого экономическое положение. Но это не так. Почему они такие, не понимаю до сих пор".

26-летний Андрей Повстян из Черкасс проехал автостопом более 10 тыс. км. Посетил Таиланд, Грузию, Венгрию, Австрию, Беларусь и Польшу.

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