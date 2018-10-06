Пить или не пить? 10 рецептов низкокалорийных алкогольный напитков

Какие алкогольные напитки лучше употреблять, чтобы не беспокоиться о лишнем весе? Выбирайте напитки, где мало калорий.
Если вы пьете два бокала по 150 мл вина каждый вечер, за неделю набирается 1750 лишних калорий. И если ничего не менять, за год они превратятся в 10 лишних килограммов, сообщает сайт fitfun.ru.
Предлагаем 10 рецептов напитков, которые можно употреблять, не беспокоясь о фигуре.
Текила с лаймовым соком
Калории: меньше 200
В стандартной "Маргарите" может быть 400 калорий, а в этом коктейле их гораздо меньше. К тому же сок полезнее сиропа.
Водка, содовая и лимон
Калории: 96
В этом коктейле лучше не использовать тоник - он добавляет 80 калорий и 21 грамм сахара. Стоит выбирать газированную воду. Для вкуса можно добавить немного лимонного сока. Кроме того, газировка помогает поддерживать уровень воды в организме.
Мохито без сиропа
Калории: меньше 100
Мохито вмещает 170 калорий, но уменьшить их количество без потери вкуса. Побольше мяты и лайма - и получится замечательный напиток.
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Легкая "Кровавая Мэри"
Калории: меньше 100
В обычном коктейле до 400 калорий. Уменьшить их количество можно, если налить меньше томатного сока и добавить жидкого томатного соуса, а также специи по вкусу. Вместо оливок - помидоры черри.
Легкое пиво
Калории: 103
Не каждое пиво откладывается в области живота. Облегченные варианты содержат на 50 калорий меньше. Это немного, но при частом употреблении пива может стать проблемой. Чем темнее напиток, тем больше в нем калорий.
Шампанское
Калории: 120
Шампанское - одно из самых безопасных напитков для фигуры. Важно помнить, чем больше градусов, тем больше калорий. Кроме того, в брюте сахара меньше, в сладком - больше.
Диетический джин с тоником
Калории: 120
Вместо обычного тоника лучше взять диетический, тогда ценность напитка на 60 калорий ниже. Также джин можно развести газированной водой, для вкуса добавить веточку розмарина.
Белое вино
Калории: 121
Если пить сухое вино, а не рислинг или просекко, все будет хорошо. Выбирайте пино блан, шардоне, пино гриджио, совиньон блан.
Красное вино
Калории: 125
Выбирайте сухие сорта вина: пино нуар, каберне совиньон.
Горячий Тодди
Калорий: меньше 150
Этот коктейль делается из виски или бурбона, горячего чая, меда, лимона и корицы. Чтобы уменьшить количество калорий, добавьте больше воды, меда меньше, а вот лимон и корицу добавляйте сколько угодно.
Вино, шоколад и пиво признали продуктами, которые эффективно влияют на долголетие. Антиоксиданты, входящие в состав пива, вина и шоколада укрепляют организм человека. При этом уменьшается риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Пиво темных сортов, темный шоколад и красное вино, содержат в себе флавоноиды, предотвращают развитие диабета второго типа.
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