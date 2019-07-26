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пятница, 26 июля 2019 01:08

Пинчук провел тайные встречи с двумя чиновниками

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Пинчук провел тайные встречи с двумя чиновниками
В имение Пинчука приехали кортежи Авакова и Гройсмана. Фото: Схеми

Олигарх Виктор Пинчук встречался в своем имении с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и премьер-министромом Владимиром Гройсманом. Неафишируемая встреча состоялась вечером 14 июня.

Автомобили Гройсмана и Авакова заехали на территорию поместья Пинчука в промежутке в два часа. Их зафиксировала съемочная группа "Схем".

Встреча продолжалась около полутора часов.

"Уже через день Гройсман принял участие в прямом эфире одного из телеканалов олигарха Пинчука. И еще за несколько дней премьер - среди приглашенных на этом же канале. А через неделю после таинственного ночного визита Гройсман опубликовал видеоролик, где его восхваляет экс-президент Польши Александр Квасьневский, а ныне - председатель наблюдательного совета форума YES, который в Украине ежегодно организует олигарх Пинчук", - говорится в расследовании.

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Как предполагают СМИ, Пинчук будет активно участвовать в формировании парламентских фракций и создании законодательного поля для своего бизнеса.

Виктор Пинчук - один из семи украинский, вошедших в рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в марте этого года. Его активы оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.

Пинчук женат на дочери второго президента Украины Леонида Кучмы Елене - при каденции последнего в Украине и возникла олигархическая система.

Олигарх Пинчук владеет рядом телеканалов, банком, трубоколесною компанией Interpipe, международной инвестиционно-консалтинговой группой компаний EastOne Group.

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.
Зеленский уже достиг определенных договоренностей с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.

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