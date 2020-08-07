Певица посещала оккупирован Крым. Фото: ГПСУ

Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину.

Она незаконно посещала оккупированный Крым, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Она прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.

"Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров", - говорится в сообщении.

Россиянке запретили въезд в Украину на три года.

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"С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - говорится в сообщении.

Двум российским актерам и участникам лирической комедии "Идеальный свидетель" запретили 10 лет приезжать в Украину. Причиной называют сознательную попытку пересечь границу после уже полученной запрета.