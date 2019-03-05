Петр Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации

Выступая на Совете регионального развития, который состоялся в Днепре, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Днепропетровская область является лидером по внедрению и использованию реформы децентрализации власти.

"Децентрализация - одна из самых успешных моих реформ. Ее имплементация привела к уникальным цифрам в истории Украины. Доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины в 2018 году превысила 51%. На встречах по всей Украине я вижу правильность реализации этой программы. Потому что громады и люди сами лучше знают, как надо использовать эти деньги, куда в первую очередь их направить, - сказал Порошенко. - Децентрализация - это возможность и право каждого гражданина непосредственно определять судьбу, пути развития и стратегию своей громады. Это возможность планировать свою жизнь. И во многом это возможность менять свою жизнь. Я вижу, как изменилась Днепропетровская область и Днепр - они стали светлее, они становятся европейскими. А вступление в Европейский Союз - это моя главная цель".

По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, за пять последних лет в Украине сформировано 878 громад. "Днепропетровская область является лидером. В ней 63 громады. 90% населения Днепропетровщины проживают в новой системе менеджмента. Этот показатель - самый высокий в Украине, - подчеркнул Зубко. - Мне очень приятно, что девиз "не ной, а строй" пошел именно из Днепропетровской области".

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что, благодаря децентрализации, инициированной президентом Петром Порошенко, в развитие инфраструктуры региона ОГА вложила 30 млрд гривен.

"Децентрализация - самая смелая и эффективная реформа за все годы независимости. Президент Украины Петр Порошенко предоставил громадам действенный инструмент, который позволил им самостоятельно распоряжаться своими средствами и развивать территории", - отметил он.

Резниченко также добавил: "Наша команда - это часть команды президента. Я надеюсь, лучшая часть".



Советник губернатора Днепропетровской области по стратегическим вопросам Юрий Голик, выступая на Совете, также отметил, что децентрализация, инициированная президентом, наиболее важная реформа за все годы независимости, потому что она принесла ощутимые результаты.

"Четыре года нашей работы мы называем перезагрузкой области. За это время в 14 раз увеличился бюджет развития. 15 тысяч предпринимателей, зарегистрированных в области, заработали 120 млрд на торгах в ProZorro. Мы построили 500 новых дорог внутри населенных пунктов - это более 1500 км дорог, которых никогда не было. А также новую трасса Днепр-Запорожье, начато строительство трассы Днепр-Решетиловка-Киев, на это уже выделен 1 млрд. Мы строим и реконструируем детские садики и школы, и они признаются лучшими в стране", - сказал Голик.

"Я высоко ценю то, что делает команда Днепропетровской области. Ее работа объединяет людей. Единство - это то, что нам сейчас крайне необходимо", - сказал Порошенко.